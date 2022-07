Incendi: gli Usa spendono per rigenerare le foreste (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) - Il Department of Agriculture (USDA) statunitense ha dichiarato di aver triplicato la spesa annuale per il rimboschimento per far fronte alla perdita di quattro milioni di acri di alberi, causata dagli intensi Incendi boschivi provocati dalla siccità. I fondi per rigenerare le foreste sono saliti a oltre 100 milioni di dollari quest'anno, in modo da tenere fede alla promessa del presidente Usa Biden; insieme al Servizio Forestale degli Stati Uniti l'obiettivo è piantare più di un miliardo di alberi in un decennio. Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) - Il Department of Agriculture (USDA) statunitense ha dichiarato di aver triplicato la spesa annuale per il rimboschimento per far fronte alla perdita di quattro milioni di acri di alberi, causata dagli intensiboschivi provocati dalla siccità. I fondi perlesono saliti a oltre 100 milioni di dollari quest'anno, in modo da tenere fede alla promessa del presidente Usa Biden; insieme al Servizio Forestale degli Stati Uniti l'obiettivo è piantare più di un miliardo di alberi in un decennio.

vigilidelfuoco : Seimila litri, fuori in dodici secondi. È uno dei 2.300 lanci d’acqua effettuati dai nostri #Canadair per spegnere… - enpaonlus : 'Brucano i boschi', il parco dello Stelvio dà la caccia ai cervi - la Repubblica - Nemmeno gli incendi fermano le… - DPCgov : ?? ?? In queste ore sono numerosi gli #incendi che stanno interessando il nostro Paese. Facciamo il punto della situa… - LocalPage3 : Incendi: gli Usa spendono per rigenerare le foreste - R1961M : RT @laura99164560: @CADAPAcomitato SOSPENDERE LA CACCIA PER SEMPRE !!! MI DITE COME SI PUÒ CACCIARE IN LUOGHI DEVASTATI DAGLI INCENDI??? SO… -

Spagna: incendi attivi in sette regioni, rischio resta alto Gli incendi stanno mettendo alla prova la capacità di risposta dei servizi d'emergenza spagnoli da oltre due settimane in diverse zone. Sinora, i territori più castigati sono stati l'Estremadura, la ... Napoli, Ounas e Petagna ai saluti: due attaccanti nel mirino del club Il Napoli potrebbe salutare a breve gli attaccanti Adam Ounas ed Andrea Petagna . Quest'ultimo ... in Fvg forti temporali ma non dove ci sono incendi Stromboli rinasce dopo gli incendi. Gli abitanti dell'isola: “Non ci arrendiamo” la Repubblica Incendi: gli Usa spendono per rigenerare le foreste Il Department of Agriculture (USDA) statunitense ha dichiarato di aver triplicato la spesa annuale per il rimboschimento per far fronte alla perdita di quattro milioni di acri di alberi, causata dagli ... Prevenzione incendi a Roseto, emanata l’ordinanza ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’estate rovente, le temperature elevate e la scarsità di piogge impongono maggiore attenzione per quel che riguarda la tutela dell’ambiente e dell’incolumità di cittadini e ... stanno mettendo alla prova la capacità di risposta dei servizi d'emergenza spagnoli da oltre due settimane in diverse zone. Sinora, i territori più castigati sono stati l'Estremadura, la ...Il Napoli potrebbe salutare a breveattaccanti Adam Ounas ed Andrea Petagna . Quest'ultimo ... in Fvg forti temporali ma non dove ci sonoIl Department of Agriculture (USDA) statunitense ha dichiarato di aver triplicato la spesa annuale per il rimboschimento per far fronte alla perdita di quattro milioni di acri di alberi, causata dagli ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’estate rovente, le temperature elevate e la scarsità di piogge impongono maggiore attenzione per quel che riguarda la tutela dell’ambiente e dell’incolumità di cittadini e ...