Gravissimo incidente stradale, morte sul colpo mamma e figlia 11enne. In ospedale gli altri 2 figli (Di martedì 26 luglio 2022) Dramma sulle strade pugliese, in un terribile incidente nei pressi di Taranto hanno perso la vita mamma e figlia di 11 anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri lungo il tratto che collega Ginosa a Laterza. A quanto si apprende fatale è stato lo scontro dell’auto, una Ford Fiesta, guidata dalla donna e un camion. Per Francesca Maria Natale e la piccola Nicole Lorusso non c’è stato nulla da fare. Ferite, e trasportate all’ospedale di Castellaneta gli altri due figli della donna e il conducente del camion. Da accertare la dinamica della tragedia. Le vittime sono di Altamura, in provincia di Bari. A quanto scrive il Messaggero pare che l’utilitaria guidata dalla donna di Altamura procedesse in direzione di Laterza quando, a un centinaio di metri dal liceo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Dramma sulle strade pugliese, in un terribilenei pressi di Taranto hanno perso la vitadi 11 anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri lungo il tratto che collega Ginosa a Laterza. A quanto si apprende fatale è stato lo scontro dell’auto, una Ford Fiesta, guidata dalla donna e un camion. Per Francesca Maria Natale e la piccola Nicole Lorusso non c’è stato nulla da fare. Ferite, e trasportate all’di Castellaneta gliduedella donna e il conducente del camion. Da accertare la dinamica della tragedia. Le vittime sono di Altamura, in provincia di Bari. A quanto scrive il Messaggero pare che l’utilitaria guidata dalla donna di Altamura procedesse in direzione di Laterza quando, a un centinaio di metri dal liceo ...

