Dybala 'dove gioco non lo decido io, conta il risultato' (Di martedì 26 luglio 2022) "Deciderà il mister dove dovrò giocare, io sono aperto a farlo dove vorrà. Quello che conta è il risultato finale, io voglio vincere e questo deve essere il primo obiettivo. Ho delle caratteristiche ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Deciderà il misterdovrò giocare, io sono aperto a farlovorrà. Quello cheè ilfinale, io voglio vincere e questo deve essere il primo obiettivo. Ho delle caratteristiche ...

GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dybala 'dove gioco non lo decido io, conta il risultato' 'Sono aperto alle scelte di Mourinho, con mie caratteristiche' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Dybala: 'Sono qui per vincere, ma per lo Scudetto è presto, Mourinho deciderà dove dovrò giocare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Dybala: 'Sono qui per vincere, ma per lo Scudetto è presto, Mourinho deciderà dove dovrò giocare' - __Fraank_ : Dove son finiti tutti i pezzi di merda che hanno spalato merda gli ultimi due anni su Dybala? -