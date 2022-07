TV7Benevento : Doping: Tna, Palomino sospeso in via cautelare - -

Il Sannio Quotidiano

... non vedevo l'ora ' ha detto Moraschini, pronto a tornare in campo dopo la squalifica per. Lo scorso gennaio infatti, il giocatore è stato squalificato per un anno daldopo essere ...... non vedevo l'ora ' ha detto Moraschini, pronto a tornare in campo dopo la squalifica per. Lo scorso gennaio infatti, il giocatore è stato squalificato per un anno daldopo essere ... Doping: Tna, Palomino sospeso in via cautelare Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antidoping, "in accoglimento dell istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l atleta ...