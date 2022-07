Dodicenne in coma de tre mesi, i giudici decidono che bisogna staccare la spina (Di martedì 26 luglio 2022) Una tragedia nella tragedia. Il primo colpo durissimo per i genitori del ragazzino è stato vederlo finire in coma.Il secondo arriva ora: i giudici hanno stabilito che bisogna staccare la spina. I genitori del ragazzino si apprestano a dire addio al figlio. La Corte d’Appello di Londra ha respinto il ricorso dei genitori del Dodicenne ricoverato in coma irreversibile al Royal London Hospital. La ventilazione artificiale che tiene in vita il bambino dovrà essere interrotta e Archie Battersbee, piano piano, si spegnerà. Ansa/ Tino Romano/ArchivioLa Corte d’Appello ha confermato la decisione dei giudici in primo grado di interrompere tutti i trattamenti che mantengono in vita Archie. Il bambino era stato trovato impiccato ad una corda ... Leggi su formatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Una tragedia nella tragedia. Il primo colpo durissimo per i genitori del ragazzino è stato vederlo finire in.Il secondo arriva ora: ihanno stabilito chela. I genitori del ragazzino si apprestano a dire addio al figlio. La Corte d’Appello di Londra ha respinto il ricorso dei genitori delricoverato inirreversibile al Royal London Hospital. La ventilazione artificiale che tiene in vita il bambino dovrà essere interrotta e Archie Battersbee, piano piano, si spegnerà. Ansa/ Tino Romano/ArchivioLa Corte d’Appello ha confermato la decisione deiin primo grado di interrompere tutti i trattamenti che mantengono in vita Archie. Il bambino era stato trovato impiccato ad una corda ...

