Dieci anni dal whatever it takes. Pessimisti e ottimisti a confronto (Di martedì 26 luglio 2022) Ottimista: Rispetto a 10 anni fa molte cose sono cambiate in Italia. Grazie alla ministra Fornero, l’Italia è uno dei pochissimi paesi che è riuscito a fare una seria riforma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) Ottimista: Rispetto a 10fa molte cose sono cambiate in Italia. Grazie alla ministra Fornero, l’Italia è uno dei pochissimi paesi che è riuscito a fare una seria riforma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

matteorenzi : Dieci anni fa Mario Draghi salvò l’Euro con queste semplici parole. Nell’ultimo anno e mezzo ha salvato l’onore ita… - marattin : Dieci anni fa 15 secondi del “whatever it takes” di Mario Draghi, che salvarono l’euro, i mercati e le finanze pubb… - chedisagio : 26 luglio 2012 - 26 luglio 2022. Dieci anni oggi dal 'Whatever it takes (and believe me: it will be enough)' che sa… - italia_europea : RT @carmelopalma: Dieci anni dopo il Whatever it takes, Draghi è l’unico vero politico rimasto in Italia Non a caso è stato rigettato come… - ftt_radio : QUELLI CHE CHIAMANO GLI ALTRI POPULISTI Dallo stesso partito che ha approvato l'art.18, tagliato 37 miliardi dalla… -