Corinaldo | un errore ferma il processo per la strage Rischio prescrizione

Corinaldo, un errore procedurale ferma il processo bis per la strage della discoteca. La rabbia dei familiari

Nel primo processo condannati sei ragazzi della "banda dello spray". Un errore procedurale. La rabbia dei familiari delle vittime - il processo bis sulla strage di Corinaldo. Il gup aveva proceduto al rinvio a giudizio della società che gestiva il locale senza nominare un avvocato d'ufficio e procedere in contumacia. La prossima udienza è fissata per il 28 ottobre. Il gup aveva proceduto al rinvio a giudizio della Magic (società che gestiva il locale), senza nominare un avvocato d'ufficio e procedere in contumacia visto che la società non si era costituita.