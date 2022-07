Pall_Gonfiato : #Cassano e la lite con #Totti: “Non ci siamo parlati per 4 anni. Mi avevano truffato” - Gazzettino : @TottiOfficial e la lite con #antonio cassano: «Non ci siamo parlati per 4 anni». Il motivo - leggoit : Francesco Totti e la lite con Antonio Cassano: «Non ci siamo parlati per 4 anni». Il motivo - fabriziomico : Qui forse si è sfasciata la carriera di Cassano, più anche che con la lite con Garrone... #MichiamoFrancescoTotti… -

ilmessaggero.it

Leggi anche > Francesco Totti e lacon Antonio: 'Non ci siamo parlati per 4 anni'. Il motivo I video sono stati postati da due creator diverse, entrambe influencer nel settore dei viaggi.Tra i compagni di squadra di Francesco Totti durante la sua immensa carriera c'è stato anche Antonio. Tra i due, però, non sempre è stato tutto rose e fiori. Ecco cosa successe quando Fantantonio e l'eterno capitano giallorosso litigarono e smisero di parlarsi per 4 anni. Photo Credits: ... Francesco Totti e la lite con Antonio Cassano: «Non ci siamo parlati per 4 anni». Il motivo Tra i compagni di squadra di Francesco Totti durante la sua immensa carriera c’è stato anche Antonio Cassano. Tra i due, però, non sempre è stato tutto rose e fiori.Tra i compagni di squadra di Francesco Totti durante la sua immensa carriera c’è stato anche Antonio Cassano. Tra i due, però, non sempre è stato tutto rose e fiori. Ecco cosa successe quando Fantanto ...