Calciomercato Sampdoria, per Pulgar avviati i contatti con la Fiorentina (Di martedì 26 luglio 2022) Sampdoria e Fiorentina hanno iniziato a parlarsi per il trasferimento di Pulgar ai blucerchiati, che vogliono battere la concorrenza La Sampdoria cambia obiettivo per il centrocampo. A seguito delle perplessità su Alberto Grassi e Marko Rog, l’attenzione del club blucerchiato si è spostata su Erick Pulgar. contatti avviati per il centrocampista della Fiorentina. Come riportato da Sportitalia, il cileno classe ’94 piace molto al tecnico Marco Giampaolo. Sulle sue tracce ci sono altri due club. Sfumata, invece, la pista che portava Pulgar verso il Flamengo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)hanno iniziato a parlarsi per il trasferimento diai blucerchiati, che vogliono battere la concorrenza Lacambia obiettivo per il centrocampo. A seguito delle perplessità su Alberto Grassi e Marko Rog, l’attenzione del club blucerchiato si è spostata su Erickper il centrocampista della. Come riportato da Sportitalia, il cileno classe ’94 piace molto al tecnico Marco Giampaolo. Sulle sue tracce ci sono altri due club. Sfumata, invece, la pista che portavaverso il Flamengo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@OfficialUSS1919: in dirittura il ritorno di Federico #Bonazzoli a titolo definitivo dalla @sampdoria #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Contini alla @sampdoria in prestito dal @sscnapoli: sarà il nuovo vice Audero @SkySport #calciomercato - MarcoGuidi13 : Dietrofront #Pjaca: no al triennale da 900mila euro a salire con la #Samp, dopo buonuscita dalla #Juve: ora si alle… - sportli26181512 : Sampdoria, idea Pulgar a centrocampo: Nuova idea per il centrocampo della Sampdoria: stando a Il Corriere dello Spo… - NMercato24 : Sampdoria, UFFICIALE: La Gumina vola in prestito al Benevento. #Calciomercato #26luglio -