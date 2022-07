Ascolti TV | Lunedì 25 Luglio 2022. Zelig 13.9% (1,7 mln) vs Mia e il Leone Bianco 12.4% (1,8 mln). Summer Hits 10%. Dopo Una Vita (20.1% – 2,1 mln), Terra Amara al 19.7% (1,8 mln) (Di martedì 26 luglio 2022) Mia e il Leone Bianco Nella serata di ieri, Lunedì 25 Luglio 2022, su Rai1 il film Mia e il Leone Bianco ha appassionato 1.820.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.740.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.207.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 914.000 spettatori pari ad uno share del 6.1% (presentazione: 817.000 – 5.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 901.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 Domina ha registrato 248.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Mia e ilNella serata di ieri,25, su Rai1 il film Mia e ilha appassionato 1.820.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 la replica diha raccolto davanti al video 1.740.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Timha interessato 1.238.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.207.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 914.000 spettatori pari ad uno share del 6.1% (presentazione: 817.000 – 5.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 901.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 Domina ha registrato 248.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 ...

