Abruzzo | l’eremo mimetizzato nella parete rocciosa È tra i più belli d’Italia 

In Abruzzo si trova un eremo considerato tra i più belli di tutta Italia: si tratta di San Bartolomeo in Legio, situato a Roccamorice, nel cuore della Majella. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, è uno dei borghi più belli d'Italia: qui il tempo sembra essersi fermato Una delle scalinate che porta all'eremo di San Bartolomeo in Legio – Foto: Shutterstockl'eremo della provincia di Pescara si trova a circa 700 metri sul livello del mare ed è racchiuso nel Parco Nazionale della Majella. Eremo di San Bartolomeo in Legio, un gioiello nascosto in Abruzzo Costruito intorno all'anno 1000, è stato ristrutturato da Pietro Angelerio da Morrone nel tredicesimo secolo: da allora si è conservato perfettamente, grazie al tetto di roccia naturale che lo sovrasta.

