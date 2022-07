Svolta cinese sui microchip Che “neutralizza” le sanzioni

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 luglio 2022) Se non possiamo costruire auto da corsa, perfezioneremo le nostre utilitarie. Avranno ragionato più o meno così, a Pechino, quando i dirigenti si sono accorti che leoccidentali avrebbero buttato l’industria nazionale dei semiconduttori fuori dalla corsa per la produzione dei chip più avanzati. A distanza di anni la strategiasta dando i suoi frutti – e gettando dubbi sull’efficacia della strategia “di contenimento” occidentale. L’ultimo segnale arriva da una società di intelligence industriale, Tech Insights, che sviscera i prodotti tecnologici in commercio per carpirne i segreti. Di recente le è capitata sottomano una macchina per il mining di bitcoin prodotta da MinerVA, società registrata in Canada ma presumibilmente controllata dalla Cina. E hanno scoperto che il processore (da 7 nanometri) era stato costruito da un’azienda che si ...