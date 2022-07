Stelvio | temperature troppo elevate sul ghiacciaio | stop agli impianti Non era mai successo a luglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Le ultime settimane condi molto sopra la media hanno dato il colpo di grazia aldello. Glisti si sono dovuti arrendere e hanno chiuso gliper lo sci estivo. Non era mai. La situazione delappariva seria già a fine giugno, quando le condizioni erano quelle che tipicamente si potevano riscontrare ad agosto. Lo zero termico si è spesso mantenuto sopra quota 4.500 metri. E anche negli ultimi giorni la colonnina di mercurio ha raggiunto livelli molto alti anche alle quote più alte. E così le piste da sci sono ora attraversate da torrenti formati dall’acqua di fusione del ghiaccio. Che la situazione non sia quella auspicata damanti dello sci estivo lo si ...

iLMeteo.it

La chiusura degli impianti sul ghiacciaio dello è dovuto alle costantemente sopra la media. Non era mai successo nel mese di luglio. A quanto pare già da giugno la situazione appariva seria, con condizioni che solitamente si ...... 6 chilometri in 150 anni il ghiacciaio dei Forni, situato nel Parco Nazionale dello in ... 6 chilometri in conseguenza dell'aumento di circa 2 °C delle sulle Alpi. I ghiacciai alpini ...