Se il Pd non lo candida, Renzi rischia l’estinzione (Di lunedì 25 luglio 2022) “Se c’è un veto politico su di noi ne prendiamo atto. E dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. In una coalizione che va da Fratoianni a Toti passando per Brunetta, Gelmini e Orlando qualcuno mette veti su di noi? Per cosa? Forse perché siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte creandone il mito di ‘fortissimo riferimento progressista’? Se invece il veto è legato all’astio di Letta per le vicende del 2014, non possiamo farci niente: per noi conta la politica non i rancori personali”. È quanto ha detto al Corriere il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Renzi: “Fossi al posto di Letta sceglierei uno bravo a vincere elezioni che sembravano già perse: Stefano Bonaccini” E su Letta candidato premier migliore per battere la destra, Renzi aggiunge: “Letta è il segretario del Pd: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) “Se c’è un veto politico su di noi ne prendiamo atto. E dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. In una coalizione che va da Fratoianni a Toti passando per Brunetta, Gelmini e Orlando qualcuno mette veti su di noi? Per cosa? Forse perché siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte creandone il mito di ‘fortissimo riferimento progressista’? Se invece il veto è legato all’astio di Letta per le vicende del 2014, non possiamo farci niente: per noi conta la politica non i rancori personali”. È quanto ha detto al Corriere il leader di Italia Viva, Matteo: “Fossi al posto di Letta sceglierei uno bravo a vincere elezioni che sembravano già perse: Stefano Bonaccini” E su Lettato premier migliore per battere la destra,aggiunge: “Letta è il segretario del Pd: ...

