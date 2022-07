Pedullà: “Napoli, Meret non rinnova, gli azzurri seguono nomi di alto livello” (Di lunedì 25 luglio 2022) Meret non rinnova ancora con il Napoli, il club azzurro sonda piste di assoluto livello, lo rivela l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Alex Meret non ha ancora rinnovato il contratto con Napoli. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa per Meret è spuntato l’Empoli di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso la cessione di Vicario alla Lazio. Il Napoli invece pensa a Kepa del Chelsea come titolare. Alfredo Pedullà, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022)nonancora con il, il club azzurro sonda piste di assoluto, lo rivela l’esperto di calciomercato Alfredo. Alexnon ha ancorato il contratto con. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa perè spuntato l’Empoli di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso la cessione di Vicario alla Lazio. Ilinvece pensa a Kepa del Chelsea come titolare. Alfredo, ...

