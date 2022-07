Napoli | segregato in casa e costretto a letto tra gli escrementi La sorella maggiore | «È ammalato | devo curarlo»

...di, si è reso necessario far intervenire un negoziatore e le squadre antiterrorismo per arrestare un uomo di 45 anni. In preda agli effetti della droga ha prima picchiato ela ......droga ha prima picchiato ela moglie in bagno e poi accoltellato il fratello di lei, intervenuto per farlo ragionare. È successo ieri sera a Giugliano in Campania , in provincia di: ...Quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione al piano terra di via Quagliariello, nella zona ospedaliera di Napoli, la donna ha aperto indossando scarpe ricoperte da escrementi: il ...