Napoli, report allenamento: quattro giocatori lavorano a parte (Di lunedì 25 luglio 2022) La SSC Napoli ha reso anche oggi tutti partecipi dell’allenamento della squadra. Il Napoli si è allenato anche oggi sul campo di Castel di Sangro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 luglio 2022) La SSCha reso anche oggi tutticipi dell’della squadra. Ilsi è allenato anche oggi sul campo di Castel di Sangro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

parinaples : @Napoli_Report @marcodemi90 @SkySport Fate ridere. Parlate della campagna acquisti del Napoli come se fosse una cosa seria ?????? - manu67915486 : @Peppedema921 @Napoli_Report @mirkocalemme Io preferirei farmi le prime 4 con meret sapendo che poi arriva navas o… - Peppedema921 : @manu67915486 @Napoli_Report @mirkocalemme Si ma non puoi aspettare fine agosto, questo è il senso, possiamo fare 4… - TotoAzzurro : @Peppedema921 @Napoli_Report @mirkocalemme Se non trova di meglio dove piazzare Kepa senza dovergli pagare più dell… - manu67915486 : @Peppedema921 @Napoli_Report @mirkocalemme Ne fa 34 tra un mese. Anche io lo avrei rinnovato, non sto dicendo il co… -