Il don celebra messa in mezzo al mare | l’altare è un materassino gonfiabile E’ polemica

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug —è uninal, il parroco officia lain acqua e i fedeli sono pure loro in ammollo. Con le pinne, l’ostia e gli occhiali: è la «funzione alternativa» di don Mattia Bernasconi, vicario della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, che ha deciso dire in località Alfieri, una delle spiagge più note del Crotonese per bellezza paesaggistica. Bernasconi bada alla sostanza, mica alla forma: e infatti eccolo, madido di sudore, panza e pelazzi bene in vista, operare la transustanziazione inalle onde. Un omaggio alla Calabria, sostengono lui e i ragazzi della parrocchia, che si trovavano a Crotone per partecipare a un campo della legalità di Libera. Lasul ...

"Abbiamo fatto una esperienza forte scoprendo tanta bellezza " ha aggiuntoMattia - più di quella che immaginavamo. Non solo nella natura, ma soprattutto nelle persone, nel coraggio di dire no ...Parrocola messa in mare: un materassino come altareBernasconi è partito dalla parrocchia di San Luigi Gonzaga, Milano , insieme ad un gruppo di ragazzi. Sono stati accolti dall'...Chierichetto improvvisato e tanti fedeli in costume da bagno. Ecco l'idea del parrocco che ha coinvolto tantissimi giovani ...Un prete milanese ha celebrato la messa in mezzo al mare in Calabria. Materassino gonfiabile, fedeli e via alle celebrazioni. I dettagli ...