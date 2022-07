Uomini e Donne, flirt in corso tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese? L’ex corteggiatore svela tutta la verità (Di domenica 24 luglio 2022) Andrea Della Cioppa ha provato a conquistare Veronica Rimondi nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne, ma alla fine la tronista ha preferito lasciare il programma insieme a Matteo Farnea. Intervistato dal settimanale Mio, Andrea ha ammesso di aver provato per Veronica emozioni molto forti, ma di aver capito subito che il suo interesse propendeva verso l’altro corteggiatore: Mi piaceva, ma certo non ne ero innamorato. Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più. Tina Cipollari si è spesso mostrata a favore di Andrea. Su di lei il ragazzo ha detto: Tina mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ se ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 luglio 2022)ha provato a conquistare Veronica Rimondi neldell’ultima stagione di, ma alla fine la tronista ha preferito lasciare il programma insieme a Matteo Farnea. Intervistato dal settimanale Mio,ha ammesso di aver provato per Veronica emozioni molto forti, ma di aver capito subito che il suo interesse propendeva verso l’altro: Mi piaceva, ma certo non ne ero innamorato. Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più. Tina Cipollari si è spesso mostrata a favore di. Su di lei il ragazzo ha detto: Tina mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ se ...

