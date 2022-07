Un medico in famiglia torna in tv? La risposta più attesa: fan increduli (Di domenica 24 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono se Un medito in famiglia tornerà in tv con i nuovi episodi oppure no. La risposta più attesa rende i fan in fibrillazione: ecco che cosa c’è da sapere. È stata una delle fiction più seguite e amate da intere generazioni. Tutti coloro che sono nati tra la fine degli anni Leggi su youmovies (Di domenica 24 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono se Un medito intornerà in tv con i nuovi episodi oppure no. Lapiùrende i fan in fibrillazione: ecco che cosa c’è da sapere. È stata una delle fiction più seguite e amate da intere generazioni. Tutti coloro che sono nati tra la fine degli anni

shantaram84 : @LaBombetta76 @Prima_Vera56 @MauroRossi75 @nicolettamasell @FNOMCeO Senti io in famiglia ho avuto 2 parenti con mio… - TauroNicola1 : @EnricoLetta Caro Enrico, sono di sinistra dal 1974 ,dai tempi universitari a Parma. Sono medico di famiglia dall 8… - LolitaApollo : FOLLI DI ESTRANEI:SI LAMENTEREBBERO DI AVER PERSO LA FIGLIA NEL MISSISIPI?CHE FAMIGLIA ESTRANEA NON CI RAPPRESENTA… - DanielaLele71 : @ProfMBassetti Lo comunichi al mio medico di famiglia, deve avere saltato qualche lezione all’università. Quindi pe… - LSciarrini : RT @Raiccomandato: Contengo le bestemmie e vi presento il mio medico di famiglia. Non mi chiede come sto (covid) ne mi suggerisce terapia.… -