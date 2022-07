Tour de France 2022 | Jasper Philipsen | “Un sogno che diventa realtà | ci vorrà un po’ di tempo per realizzare”

Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : 'Da bambina i miei genitori mi hanno portata al Tour, ora posso correrlo anche io, è meraviglioso' Dal 24 al 31 lu… - Eurosport_IT : Prima maglia gialla al Tour de France Femmes per Lorena Wiebes, e via con le emozioni ??????????? #EurosportCICLISMO… - Salvato43676072 : ???? #TDF2022 Uno sprint inarrestabile sugli Champs-Élysées! ?? Jasper Philipsen conquista la sua seconda vittoria di… - Eurosport_IT : Se ci fosse ancora una maglia della Classifica della Combinata al Tour de France, per noi la vincerebbe Wout van Ae… -

Gli highlights della ventunesima tappa delde2022 , la La defense Arena - Campi Elisi di Parigi di 116 km, in cui il belga Jasper Philipsen si è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Trionfo in maglia ...Peter Sagan, voto 7: quarta posizione per lo slovacco della TotalEnergies che sarà anche lontano dalla condizione dei giorni migliori, ma comunque si fa vedere in testa al gruppo. Tadej Pogacar, voto ...Si è concluso il Tour de France 2022, un'edizione della corsa francese che ha visto il campione uscente Tadej Pogacar ottenere, lottando senza alcuna remora, il secondo posto alle spalle del vincitore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...