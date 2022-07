Sulle tracce del Romanino | la cappella di San Rocco e il Rinascimento a Villongo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 luglio 2022) Un’opera d’arte spesso muta nel corso della propria esistenza: i fenomeni atmosferici, gli interventi umani e altri agenti esterni spesso modificano il suo aspetto, ponendo alcune difficoltà anche ad immaginare quale fosse l’aspetto originale. Un caso emblematico è quello delladi San, all’esterno della Chiesa Parrocchiale diSan Filastro, divenuta celebre grazie agli affreschi di Girolamo di Romano detto “Il”. Citata per la prima volta nel 1540 in occasione di una visita del vescovo di Bergamo, l’edificio sorse su un’area adibita in precedenza a camposanto con buona probabilità su volontà della famiglia Alessandri di Adrara. La sua conformazione è tipica dell’epoca come dimostrato dalla pianta quadrata aperta su due lati con arcate a tutto sesto sorrette a loro volta da una colonna ...