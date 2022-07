Paul lascia il campo zoppicando: le immagini (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco le immagini di Paul Pogba che lascia il campo subito dopo l'infortunio rimediato negli Stati Uniti, dove la Juventus è in tournée per i primi ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco lediPogba cheilsubito dopo l'infortunio rimediato negli Stati Uniti, dove la Juventus è in tournée per i primi ...

gaetano_r77 : RT @Naples___: @gaetano_r77 @ADeLaurentiis @sscnapoli Anch'io nn vado più al San Paul m nemmeno in trasferta,solo in Europa finché continue… - Naples___ : @gaetano_r77 @ADeLaurentiis @sscnapoli Anch'io nn vado più al San Paul m nemmeno in trasferta,solo in Europa finché… - Paul_Grous3 : @OGiannino Forse ormai il partito è diventato un inseguire il voto delle minoranze rumorose… e delle loro strampala… - chiamami_paul : @andrewow941 E ti lascia pure un segno pazzesco se non lo togli quando prendi il sole - BaccoGianfranco : @Agenzia_Ansa Sono d'accordo con Paul k.k Se si lascia in mano ad incompetenti il restauro e la rivalutazione del l… -