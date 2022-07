“Mucche stressate” L' afa da record causano un altro problema | la conseguenza inaspettata

(Di domenica 24 luglio 2022) Gli improvvisi temporali che hanno colpito a macchia di leopardo l'Italia, con grandine, venti forti e improvvise precipitazioni «non cambiano lo stato di sofferenza idrica sul territorio». È quanto afferma la Coldiretti sulle recenti manifestazioni che hanno abbattuto alberi e provocato frane. Per essere di sollievo la pioggia «deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa», spiega l'organizzazione. «il livello idrometrico del fiume Po è sceso a 3,8 metri al ponte della Becca», mentre nella pianura padana la mancanza d'acqua minaccia «oltre il 30% della produzione agricola nazionale e metà degli allevamenti che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo». La situazione di carenza idrica, continua l'organizzazione, «riguarda anche i grandi laghi del Nord con il Maggiore che ha appena il 16% di riempimento dell'invaso. In quello di Como ...

Dire

