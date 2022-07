Mosca | Nel raid su Odessa distrutti una nave ucraina e un deposito missili Usa

Agenzia_Ansa : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e K… - Adnkronos : #Ucraina, #Russia: 'Colpite infrastrutture militari nel porto di #Odessa'. #ultimora - Agenzia_Ansa : Svolta nella crisi del grano ucraino: domani ad Istanbul sarà firmato il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Ne… - GCappellazz : RT @MediasetTgcom24: Mosca: 'Nel raid su Odessa distrutti nave ucraina e deposito missili Usa' #tass #statiuniti #ucraina #kiev #igorkonas… - MediasetTgcom24 : Mosca: 'Nel raid su Odessa distrutti nave ucraina e deposito missili Usa' #tass #statiuniti #ucraina #kiev… -

... due sono dei veterani: Chen Dong, Liu Yang, che2012 è stata la prima donna cinese ad andare ... Leggi Anche Guerra Russia - Ucraina,annuncia l'addio alla Stazione spaziale internazionale: '...... Sergej Lavrov , ha dato il via a una visita in Egitto per colloqui con le autorità egiziane,...dall'inizio della guerra in Ucraina a febbraio a causa degli stretti rapporti che vanta sia con...(ANSA) - MOSCA, 24 LUG - La Russia afferma di aver distrutto "infrastrutture militari" ucraine nell'attacco al porto di Odessa. Lo riferiscono fonti della diplomazia russa. "Missili Kalibr hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...