Letta chiude con M5s. Annuncia lista 'espansiva e aperta'. Unisce (o divide) agenda Draghi (Di domenica 24 luglio 2022) - Il leader Pd: rottura irreversibile. Insanabile lo strappo della mancata fiducia a Draghi. Nostra lista si chiamerà 'democratici e progressisti' per un'agenda sociale e politica come quella di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 luglio 2022) - Il leader Pd: rottura irreversibile. Insanabile lo strappo della mancata fiducia a. Nostrasi chiamerà 'democratici e progressisti' per un'sociale e politica come quella di ...

Giorgiolaporta : #Letta chiude la porta a una possibile alleanza con il #M5S che invece governa col #PD nella Giunta del #Lazio guid… - Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - CARTABIANCA6 : RT @GAngrilli: La politica a sinistra: Calenda apre a Letta Letta chiude a Di Maio Di Maio apre a Brunetta Gelmini apre a Renzi Renzi chiu… - paxal78 : RT @GAngrilli: La politica a sinistra: Calenda apre a Letta Letta chiude a Di Maio Di Maio apre a Brunetta Gelmini apre a Renzi Renzi chiu… - GAngrilli : La politica a sinistra: Calenda apre a Letta Letta chiude a Di Maio Di Maio apre a Brunetta Gelmini apre a Renzi R… -