Leclerc butta via la vittoria: sogno mondiale a rischio. 'Ma possiamo vincerle tutte' (Di domenica 24 luglio 2022) Verstappen non sbaglia niente. Leclerc sì. A Le Castellet va contro le barriere, e butta via una gara che avrebbe probabilmente vinto: " Io non posso fare questi errori ", ammette alla fine del Gran ...

