GF Vip, l’ex concorrente pronto ad approdare in una serie televisiva? (Di domenica 24 luglio 2022) Gf Vip, l’ex concorrente è pronto a sbarcare in una famosa serie televisiva? E’ lui stesso a rivelare tutta la verità sulla questione. Tutti i reality offrono a chi partecipa grandi opportunità. Spesso entrano a far parte dei programmi personaggi che non ne hanno assolutamente bisogno data la fama e la popolarità ma queste sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 24 luglio 2022) Gf Vip,a sbarcare in una famosa? E’ lui stesso a rivelare tutta la verità sulla questione. Tutti i reality offrono a chi partecipa grandi opportunità. Spesso entrano a far parte dei programmi personaggi che non ne hanno assolutamente bisogno data la fama e la popolarità ma queste sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : #Isola 16, Edoardo Tavassi: “Mercedesz Henger? Non le manca niente! La sento, ma…”. Poi svela se parteciperebbe al… - ParliamoDiNews : Cicogna al Grande Fratello Vip: l`ex vippona mamma per la prima volta #GrandeFratelloVip #23luglio - gossipnewitalia : l'attrice e ex concorrente del Gf Vip Rosalinda Cannavò, si è duramente sfogata dicendo di essere (come purtroppo t… - infoitcultura : Rosalinda Cannavò strozzata da tasse e fisco: l’ira dell’ex GF Vip - blogtivvu : Famosa attrice argentina verso il Grande Fratello Vip? Spunta pure il probabile duetto con l’ex volto di Amici… -