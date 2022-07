Vangelo di oggi 23 Luglio 2022: Gv 15,1-8 | Video commento (Di sabato 23 luglio 2022) Ascoltiamo il Vangelo di sabato 23 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. “La vita cristiana è rimanere in Cristo. Questo rimanere non è un rimanere passivo, un addormentarsi nel Signore. Questo rimanere L'articolo Vangelo di oggi 23 Luglio 2022: Gv 15,1-8 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 23 luglio 2022) Ascoltiamo ildi sabato 23, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. “La vita cristiana è rimanere in Cristo. Questo rimanere non è un rimanere passivo, un addormentarsi nel Signore. Questo rimanere L'articolodi23: Gv 15,1-8proviene da La Luce di Maria.

alexginotta : Oggi sfateremo un mito: partiremo da un albero per comprendere un altro #albero. E potrebbe non essere l’albero a c… - vundegesa : Il Vangelo di oggi è struggente, meraviglioso.. #MariaMaddalena #chiesa #chiesacattolica - NathalieAline3 : (Gesù disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre), ma perché disse al buon ladrone del Vangelo… - CiaoKarol : Il Vangelo del giorno, 23 Luglio 2022. Lettura e Commento: ‘Chi rimane in me, porta molto frutto”: Vangelo del gior… - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo di oggi, 23 Luglio 2022 -