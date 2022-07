Meloni | Salvini e Berlusconi | è già battaglia dei collegi Il no di Fdi al 33% | «Ora noi pesiamo di più»

elio_vito : La coalizione di destra-destra (Tajani, Meloni, Salvini) potrà scrivere qualunque cosa nel programma e dire quello… - elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - pdnetwork : Salvini: “prima gli italiani”. E li ha traditi. Meloni: “patriota” che colpisce la Patria. Il sedicente “moderato”B… - Brizioful : RT @ilruttosovrano: Il programma per gonzi del centrodestra è completo: Berlusconi promette l'aumento delle pensioni a mille euro, Salvini… - loZibbo : @ferrarailgrasso Pensa a quei cialtroni schiavi di Putin che han fatto crollare tutto. Meloni e Salvini servi di Putin -

Silvio Berlusconi è tornato e "come un grillo" si prepara alla sua nona corsa elettorale, a 85 anni. Prova così a ricucire la tela lacerata a turno da Matteoe Giorgia, ospita a pranzo la leader di Fratelli d'Italia - dopo mesi di lontananza, incomprensioni e frecciatine - e insieme concordano un vertice a tre, a inizio settimana. Il primo ...Peròsu questo punto è determinata, vuole la conferma della "norma" del 2018 che le darebbe, ... In serata, a sorpresa,le offre un assist: "Il prossimo premier Finalmente lo ...Le decisioni arriveranno mercoledì nel vertice dei leader del centrodestra che si terrà alla Camera o al Senato ma intanto Giorgia Meloni ha voluto incontrare Silvio Berlusconi ...Il fondatore di Forza Italia dà la linea con un programma buttato giù in 8 punti e che attribuisce a tutto il centrodestra. All'interno, alcune chicche come la promessa di pensioni "da almeno 1000 eur ...