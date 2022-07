Maturità: al Sud le percentuali più alte di 100 e lode, ma gli studenti eccellenti nelle prove Invalsi sono al Nord. Dati a confronto (Di sabato 23 luglio 2022) sono stati resi noti i Dati ministeriali relativi agli esami di Stato 2022 sia del primo che del secondo ciclo di istruzione. Dati interessanti anche alla luce del ritorno alle prove scritte dopo due anni di sospensione e svolgimento dell'esame con prova unica orale. Un dato emerge fra tutti: l'alta percentuale di lodi assegnate nelle regioni del Sud. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 luglio 2022)stati resi noti iministeriali relativi agli esami di Stato 2022 sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.interessanti anche alla luce del ritorno allescritte dopo due anni di sospensione e svolgimento dell'esame con prova unica orale. Un dato emerge fra tutti: l'alta percentuale di lodi assegnateregioni del Sud. L'articolo .

IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: ll 99,9% delle ragazze e dei ragazzi italiani ammessi alla maturità ha superato la prova e sono aumentati i diplomati con lode… - RaiNews : ll 99,9% delle ragazze e dei ragazzi italiani ammessi alla maturità ha superato la prova e sono aumentati i diploma… - LucianoCaveri : Maturità 2022, record di lodi al Sud. Noi andiamo bene con l’Invalsi e siamo bassi con i supervoti. Chi ha la manic… - Viola4545 : @CottarelliCPI Non è da oggi che al sud regalino la maturità. Le teste è difficile cambiarle. - Pollicino_Roma : @ilmessaggeroit Le “lodi” al Sud servono per far vincere i concorsi pubblici. #aumma #maturita #invalsi -