LIVE Berrettini-Thiem 6-1 6-4, ATP Gstaad 2022 in DIRETTA: l'azzurro domina l'austriaco e vola per la seconda volta in finale in Svizzera (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH MATTEO Berrettini CHE vola IN finale 40-30 Lungo il diritto a sventaglio di Berrettini. 40-15 SI SALVA Berrettini CHE STAVA PER SBAGLIARE UN ALTRO SMASH! Due match point per l'azzurro. 30-15 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA Berrettini! l'azzurro scalfisce le variazioni di Thiem. 15-15 SMASH LARGO DI Berrettini DOPO AVER ATTACCATO LA RETE 15-0 Buona prima di Berrettini. 5-4 CHE SMORZATA DI Thiem! Berrettini deve chiudere il match. 40-30 Berrettini conquista lo scambio sulla diagonale di diritto. 40-15 Altro errore in risposta del romano. 30-15 ...

