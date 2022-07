Entry list Wta Varsavia 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 23 luglio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Varsavia 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Iga Swiatek guida il seeding del torneo polacco, seguita dalla kazaka Yulia Putintseva e dalla cinese Shuai Zheng. Due le tenniste azzurre presenti in tabellone. Si tratta di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, riuscita ad entrare proprio poche ore prima dell’inizio della manifestazione. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Varsavia 2022. Entry list WTA Varsavia 2022 1 Iga Swiatek 1 2 Yulia Putintseva 33 3 Shuai Zhang 41 4 Irina-Camelia Begu 43 5 Sara Sorribes Tormo 45 6 Nuria Parrizas Diaz 51 7 Caroline Garcia 55 8 Viktorija ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Iga Swiatek guida il seeding del torneo polacco, seguita dalla kazaka Yulia Putintseva e dalla cinese Shuai Zheng. Due le tenniste azzurrein tabellone. Si tratta di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, riuscita ad entrare proprio poche ore prima dell’inizio della manifestazione. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Iga Swiatek 1 2 Yulia Putintseva 33 3 Shuai Zhang 41 4 Irina-Camelia Begu 43 5 Sara Sorribes Tormo 45 6 Nuria Parrizas Diaz 51 7 Caroline Garcia 55 8 Viktorija ...

