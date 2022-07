C’è un Avengers che rimpiange il suo vecchio iPhone 6s sostituito dal 12 Pro Max: di quale eroe Marvel parliamo? (Di sabato 23 luglio 2022) C’è chi cambia smartphone praticamente ogni anno, fra i VIP è una regola non l’eccezione. E chi come uno degli Avengers è stato costretto ad abbandonare l’amatissimo iPhone 6s. Captain America – Adobe StockL’ha tenuto fino alla fine Chris Evans e ripensandoci, ora, ne ha ancora nostalgia. Capitan America ha dovuto cambiare per forza il suo Melafonino, semplicemente perché aggiornandolo non si aggiornava più. La sua amarezza è diventata virale a giugno, quando ha fatto sapere al mondo intero, su Instagram, che il suo iPhone 6s non supportava praticamente nessuna delle novità di Apple. “RIP iPhone 6s – recitava il tweet – è stato un bel viaggio, mi mancherà il tuo tasto home. Non mi mancheranno le battaglie di notte per cercare di caricarti o le tue foto sgranate. O il tuo passare di colpo da 100% al ... Leggi su computermagazine (Di sabato 23 luglio 2022) C’è chi cambia smartphone praticamente ogni anno, fra i VIP è una regola non l’eccezione. E chi come uno degliè stato costretto ad abbandonare l’amatissimo6s. Captain America – Adobe StockL’ha tenuto fino alla fine Chris Evans e ripensandoci, ora, ne ha ancora nostalgia. Capitan America ha dovuto cambiare per forza il suo Melafonino, semplicemente perché aggiornandolo non si aggiornava più. La sua amarezza è diventata virale a giugno, quando ha fatto sapere al mondo intero, su Instagram, che il suo6s non supportava praticamente nessuna delle novità di Apple. “RIP6s – recitava il tweet – è stato un bel viaggio, mi mancherà il tuo tasto home. Non mi mancheranno le battaglie di notte per cercare di caricarti o le tue foto sgranate. O il tuo passare di colpo da 100% al ...

