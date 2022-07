Capire la guerra di Putin, tra risentimento e globalizzazione (Di sabato 23 luglio 2022) Nella Genealogia della Morale (1887) Nietzsche introduce il concetto di “risentimento” come l’odio impotente contro ciò che non si può essere o non si può avere. “La rivolta degli schiavi nella morale contemporanea, secondo Nietzsche, comincia quando il risentimento stesso diviene creatore e genera valori; il risentimento di quegli esseri ai quali la vera reazione, quella dell’azione , è negata e che perciò non trovano compenso che in una vendetta immaginaria” (Genealogie der Moral, I, 10). Nel suo bel libro su “La guerra di Putin”, con sottotitolo “Attacco alla Democrazia in Europa”, editore Gribaudo, Antonio Maria Costa, economista e funzionario internazionale di grande livello, individua il risentimento storico come la base psicologica della invasione dell’Ucraina. In questo caso, ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) Nella Genealogia della Morale (1887) Nietzsche introduce il concetto di “” come l’odio impotente contro ciò che non si può essere o non si può avere. “La rivolta degli schiavi nella morale contemporanea, secondo Nietzsche, comincia quando ilstesso diviene creatore e genera valori; ildi quegli esseri ai quali la vera reazione, quella dell’azione , è negata e che perciò non trovano compenso che in una vendetta immaginaria” (Genealogie der Moral, I, 10). Nel suo bel libro su “Ladi”, con sottotitolo “Attacco alla Democrazia in Europa”, editore Gribaudo, Antonio Maria Costa, economista e funzionario internazionale di grande livello, individua ilstorico come la base psicologica della invasione dell’Ucraina. In questo caso, ...

Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - _Nico_Piro_ : I miei ultimi 3 libri: 'Kabul, Crocevia del Mondo' 'Maledetti Pacifisti' 'La miglior cosa che possiamo fare' (aavv)… - _Nico_Piro_ : di feudi gestiti dalle milizie anti-gheddafi da noi armate che con quelle stesse armi governano e fanno traffici. I… - AnimorLibar : IL NAZI WEF NON SI FERMERÀ, E DICONO SPUDORATAMENTE COSA VOGLIONO FARE! BISOGNA CAPIRE CHE CI FANNO UNA GUERRA COMP… - davide_tommasin : Si può ben capire che la guerra in Tigray è stata fin dall'inizio una guerra per procura, una delle tante guerre tr… -