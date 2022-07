Cani al sole, via alle multe (Di sabato 23 luglio 2022) Tenere un animale esposto al sole e in condizione critiche può costare caro. Via alle multe di 500 euro. Il fatto è avvenuto a Cortazzone, dove ci stavano degli animali chiusi in un recinto senza adeguate quantità di acqua. I Carabinieri della stazione Forestale di Villafranca, durante un controllo, hanno sanzionato i proprietari con una multa di 500 euro. Gli animali sono stati spostati in spazi più idonei e adeguatamente reidratati dal Servizio Veterinario. Controlli come questi saranno sempre di più ampliati sia per evitare il fenomeno dell’abbandono estivo, sia per il maltrattamento degli animali in condizioni climatiche avverse come quello del caso sopra indicato. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di sabato 23 luglio 2022) Tenere un animale esposto ale in condizione critiche può costare caro. Viadi 500 euro. Il fatto è avvenuto a Cortazzone, dove ci stavano degli animali chiusi in un recinto senza adeguate quantità di acqua. I Carabinieri della stazione Forestale di Villafranca, durante un controllo, hanno sanzionato i proprietari con una multa di 500 euro. Gli animali sono stati spostati in spazi più idonei e adeguatamente reidratati dal Servizio Veterinario. Controlli come questi saranno sempre di più ampliati sia per evitare il fenomeno dell’abbandono estivo, sia per il maltrattamento degli animali in condizioni climatiche avverse come quello del caso sopra indicato. Segui ZON.IT su Google News.

