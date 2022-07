Sondaggi: FDI primo, ma il PD insegue a stretto giro (Di venerdì 22 luglio 2022) Fratelli D’Italia è il primo partito nei Sondaggi. Il Partito Democratico non è molto distante. Ad oggi vincerebbe il centrodestra Dopo un anno e poco più, siamo di nuovo punto e a capo. La crisi di Governo getta nuovamente ombre sul voto di Settembre, dove gli italiani saranno chiamati nuovamente alle elezioni. I Sondaggi di oggi evidenziano una situazione poco definita, dove a battagliare sarebbero principalmente due partiti: Fratelli D’Italia e Partito Democratico. Se si andasse oggi alle urne, con questi dati, sarebbe scontata la vittoria del centrodestra. Secondo Supermedia, infatti, Fratelli D’Italia sarebbe il primo partito con il 22,8% (+0,3%). Distanziato di poco più di mezzo punto percentuale troviamo il Partito Democratico con il 22,1% (+0,3%). La Lega di Salvini, invece, continua la sua discesa e ... Leggi su zon (Di venerdì 22 luglio 2022) Fratelli D’Italia è ilpartito nei. Il Partito Democratico non è molto distante. Ad oggi vincerebbe il centrodestra Dopo un anno e poco più, siamo di nuovo punto e a capo. La crisi di Governo getta nuovamente ombre sul voto di Settembre, dove gli italiani saranno chiamati nuovamente alle elezioni. Idi oggi evidenziano una situazione poco definita, dove a battagliare sarebbero principalmente due partiti: Fratelli D’Italia e Partito Democratico. Se si andasse oggi alle urne, con questi dati, sarebbe scontata la vittoria del centrodestra. Secondo Supermedia, infatti, Fratelli D’Italia sarebbe ilpartito con il 22,8% (+0,3%). Distanziato di poco più di mezzo punto percentuale troviamo il Partito Democratico con il 22,1% (+0,3%). La Lega di Salvini, invece, continua la sua discesa e ...

