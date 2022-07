(Di venerdì 22 luglio 2022) Il 18 luglioha pubblicato questo post: FOLLIA! In una piazza di Birmingham compare il monumento alla nuova famiglia: due donne, una delle quali incinta, con due bambini per mano. Post completo: https://t.co/vtxdGSIL9s pic.twitter.com/RXGP3UDlsY —(@Simo) July 18, 2022 La prima cosa che devo evidenziare è che il senatore mi ha bloccato dalla sua bacheca Facebook (stranamente non su Twitter), ma ovviamente ho altre strade per leggere il suo post completo, che dopo quelle due righe continua così: Questo il modello di decostruzione sociale, spinto con forza dal pensiero unico liberal. Una piccola domanda: il padre dov’è? Cancellato? Sostituito da una fiala di seme maschile congelato? Come faranno quei figli a crescere non solo senza il padre, ma senza l’idea stessa ...

nicolaprochilo : RT butacit Simone Pillon, la statua e la verifica dei fatti - GerardiniM : RT @butacit: Simone Pillon, la statua e la verifica dei fatti - GaetanoBresci9 : RT @butacit: Simone Pillon, la statua e la verifica dei fatti - Maurizio241250 : RT @ComVentotene: Simone #Pillon: 'La fine anticipata della legislatura ha allontanato le follie della sinistra. Mi riferisco in particolar… - assianir : RT @butacit: Simone Pillon, la statua e la verifica dei fatti -

Luce

Paola Turci controsul tema LGBT/ "Poco cristiano e molto fascista" I papabili protagonisti di Ballando con le stelle 2022, indicati da Milly Carlucci Alla richiesta di una conferma o ...Non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e mangiare leggero: il senatore della Legasembra non aver seguito alcuno dei suggerimenti che i telegiornali, da anni, ricordano in occasione delle giornate estive più calde. Non ci si spiega altrimenti come possa essere ... Il senatore Pillon ci ricasca: la storia di una statua diventa motivo per attaccare i diritti LGBT+ - Luce Alleanze, conflitti e relazioni che sono via via cambiate nel tempo e che si sono sempre più intrecciate con la politica nazionale ...L'ironia di Dardo sulla scelta adottata da un istituto toscano d'indossare il grembiule giallo per la parità di genere ...