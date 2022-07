Roma, in stallo l'affare per un difensore brasiliano (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma sta seguendo da tempo il difensore del Bragantino Natan. 21 anni alto 1,88, per lui la società giallorossa ha presentato un'offerta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Lasta seguendo da tempo ildel Bragantino Natan. 21 anni alto 1,88, per lui la società giallorossa ha presentato un'offerta...

sportli26181512 : Roma, in stallo l'affare per un difensore brasiliano: La Roma sta seguendo da tempo il difensore del Bragantino Nat… - infoitsport : Roma, stallo per Frattesi: il Milan si inserisce - romanewseu : Roma, stallo per Frattesi: il Milan si inserisce. Per la difesa idea Natan ?? - siamo_la_Roma : ?? Ore calde per il mercato giallorosso ?? I #Friedkin spingono per #Wijnaldum, in stallo #Frattesi ?? In difesa c'è… - TuttoASRoma : Wijnaldum, Friedkin in pressing. Stallo Frattesi. In difesa c’è Natan -