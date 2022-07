Non funziona il sito Unicredit oggi 22 luglio: problemi in corso (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci sono conferme sul sito Unicredit che non funziona oggi 22 luglio. Poco dopo le 12.30 di questo venerdì, infatti, la home banking ha fatto registrare un down che non consente ai clienti di accedere alla propria area personale. Dunque, un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo analizzato non molto tempo fa sul nostro magazine, se non altro perché in quel frangente si è parlato di un malfunzionamento per la sola app ufficiale della banca. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di una possibile comunicazione ufficiale che potrebbe farci mettere alle spalle l’anomalia in questione. Confermato che non funziona il sito Unicredit oggi 22 luglio: i riscontri degli ultimi minuti A ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci sono conferme sulche non22. Poco dopo le 12.30 di questo venerdì, infatti, la home banking ha fatto registrare un down che non consente ai clienti di accedere alla propria area personale. Dunque, un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo analizzato non molto tempo fa sul nostro magazine, se non altro perché in quel frangente si è parlato di un malmento per la sola app ufficiale della banca. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di una possibile comunicazione ufficiale che potrebbe farci mettere alle spalle l’anomalia in questione. Confermato che nonil22: i riscontri degli ultimi minuti A ...

