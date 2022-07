Ilary Blasi e Francesco Totti, Alvin respinge le accuse: "Non mi nutro di facili speculazioni" (Di venerdì 22 luglio 2022) Alvin è intervenuto dopo che alcuni giornali lo avevano tirato in ballo dopo la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Alvin, dopo essere stato tirato in ballo per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un breve post pubblicato sui social. Nei giorni scorsi alcuni giornali avevano coinvolto l'inviato dell'Isola dei Famosi nel gossip più chiacchierato di quest'estate. L'ultimo atto di Alvin all'Isola dei Famosi 2022 è stato lo spegnimento delle luci della Palapa, la cerimonia che ha messo fine a quasi cento giorni del reality che, quest'anno, ha visto trionfare l'attore Nicolas Vaporidis. Prima di salutare il pubblico, Alvin ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022)è intervenuto dopo che alcuni giornali lo avevano tirato in ballo dopo la separazione di, dopo essere stato tirato in ballo per la separazione di, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un breve post pubblicato sui social. Nei giorni scorsi alcuni giornali avevano coinvolto l'inviato dell'Isola dei Famosi nel gossip più chiacchierato di quest'estate. L'ultimo atto diall'Isola dei Famosi 2022 è stato lo spegnimento delle luci della Palapa, la cerimonia che ha messo fine a quasi cento giorni del reality che, quest'anno, ha visto trionfare l'attore Nicolas Vaporidis. Prima di salutare il pubblico,...

MartinGConde : Il Messaggero (22/07/2022), non mi pulirei il culo ai gatti con il tuo giornale: Prima pagina: 'Ilary Blasi torna i… - h0ecate : @wangxianloml girano foto della figlia di Ilary Blasi e ci sono solo uomini che sbavano dicendo 'ha 14 annii???' mi viene da vomitare - rep_roma : Addio Roma, Ilary Blasi sta pensando di trasferirsi a Milano [aggiornamento delle 17:34] - redazionerumors : Un amico della coppia ha raccontato alcune nuove indiscrezioni sulla fine della relazione tra la conduttrice e lo s… - alessiamaselli_ : RT @alessita_1994: Su Totti ci sono prove e foto che ha un'altra,su di Ilary Blasi non c'è nulla,ma la fanno passare per un mignottone di p… -