Giochi di profezie La coalizione di destra si schianterà presto

(Di venerdì 22 luglio 2022) Meloni, Salvini e Berlusconi vinceranno, ma come terranno insieme europeisti e euroscettici, putiniani e atlantisti, liberali e statalisti, garantisti e giustizialisti? Le legislature hanno un orizzonte troppo ampio per una politica dal fiato corto

Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. Non essendo né l'uno né l'altro, il mio sguardo si sporge oltre l'orizzonte delle urne, senza riuscire ad andare,