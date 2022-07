Gianluca Di Marzio | #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC | in arrivo l’attaccante #Yalcin …

Texano41168552 : @Riccardofuffol2 Determinate trattative escono solamente quando si ha il permesso societario. Gianluca di marzio è… - 2paxFTB : ?? Casa West Ham: offerti 36 milioni + 6 di bonus al Sassuolo per Scamacca. All'Eintracht invece 12 + 3 milioni per… - Vinzzz__ : ?? Il West Ham offre 36m più 6 di bonus per Scamacca e 12m più 3 di bonus per Kostic: contatti continui con Sassuolo… - sportli26181512 : Sky - Cosenza, chiesto il centrocampista Brescianini al Milan: Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul… - 2paxFTB : ?? La Roma si muove verso Zagadou, difensore classe '99 attualmente svincolato ex-Borussia Dortmund ?? [Gianluca di… -

TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riportato daDi, gli hammers vogliono siaScamacca che Filip Kostic. Per il calciatore italiano la cifra ...Ma secondo quanto riportato daDi, la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Il PSG infatti chiede 10 milioni per il cartellino del calciatore e con l'ingaggio di 7 milioni per ... Gianluca Di Marzio: "Tutto sull’effetto domino del mercato bianconero…" Gianluca Di Marzio ha rivelato che è fatta per passaggio di Molina all'Atletico Madrid: "Nahuel Molina sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'affare era ormai in dirittura d'arrivo da qualche ...La Salernitana sta gettando le basi per una salvezza tranquilla in vista della prossima stagione, si avvicina un grande ritorno per Nicola.