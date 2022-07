Germania in controtendenza | streaming e pay-tv fanno numeri da record

(Di venerdì 22 luglio 2022)e pay-TV aumentano il fatturato di 4,7 miliardi di euro nel 2021 Frankfurter Allgemeine Zeitung, pag. 15 L’attività con i portali di pay-TV econtinua a crescere nel 2021. Secondo l’associazione delle emittenti private Vaunet, il settore ha fatturato 4,7 miliardi di euro in. Nel 2020, il fatturato è stato di 4,1 miliardi di euro. Nel settore della pay-TV, i ricavi sono aumentati a 2,2 miliardi di euro (anno precedente: 2,1 miliardi di euro). Il numero di abbonati ai servizi dia pagamento supererà quest’anno la soglia dei 20 milioni. La pay-TV con piattaforme come Sky rimane il segmento con il fatturato più elevato. I motori della crescita sono gli abbonamenti allo: nel cosiddetto segmento degli abbonamenti video-on-demand (SVoD), le vendite sono ...

Agenzia ANSA

Anche perchè vanno innon solo con le performance agonistiche delle compagini ...5 miliardi in Italia, 2,1 in, 1,8 in Francia e 1,1 nel Regno Unito e 0,8 in Spagna. La pratica ......, scesi oltre le stime. La peggiore è Francoforte ( - 0,47%), preceduta di poco da Milano ( - 0,37%), e Parigi ( - 0,26%). Invariata Londra, mentre Madrid (+0,12%) si muove inSecondo l’associazione delle emittenti private Vaunet, il settore ha fatturato 4,7 miliardi di euro in Germania. Nel 2020, il fatturato è stato di 4,1 miliardi di euro. Nel settore della pay-TV, i ...FRANCOFORTE (Reuters) - L'economia tedesca probabilmente crescerà meno del previsto in questo trimestre e potrebbe subire una nuova impennata dell'inflazione a settembre a causa della scadenza dei sus ...