Eva Henger è tornata a camminare: "Voglio guarire" (Di venerdì 22 luglio 2022) Un incubo che non è ancora finito per Eva Henger ma adesso è in piedi, è tornata a camminare. Le foto su Novella 2000 e quelle postate sul suo profilo Instagram raccontano l'inizio di una nuova vita dopo il terribile incidente. Eva Henger era rimasta coinvolta in un incidente in Ungheria, un tragico incidente. Dopo operazioni, degenza, riabilitazione e tanta paura adesso sta riprendendo a camminare ma ancora con difficoltà. E' stanca e le tremano le gambe ma è sicura di volere fare di tutto per tornare come prima. La Henger si è alzata dalla sedia a rotelle e adesso è in Egitto in vacanza con la sua famiglia. Deve continuare a fare fisioterapia ma ovviamente se è in vacanza significa che tutto procede nel modo migliore, che il peggio è passato anche se c'è ancora da fare.

