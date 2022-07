Caldo record, 16 città da bollino rosso e da domenica saranno 19 (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Fine settimana rovente. Sono 16 le città da bollino rosso per tutto il weekend in Italia, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute: il livello di allerta 3, valore massimo, interessa Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. bollino arancione (livello 2 di allerta) per Civitavecchia, Pescara e Venezia. Nessuna città è verde. E la situazione peggiorerà nei prossimi giorni, con temperature ancora roventi. domenica le città da bollino rosso salgono a 19, con l’aggiunta di Civitavecchia, Pescara e Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Fine settimana rovente. Sono 16 ledaper tutto il weekend in Italia, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute: il livello di allerta 3, valore massimo, interessa Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.arancione (livello 2 di allerta) per Civitavecchia, Pescara e Venezia. Nessunaè verde. E la situazione peggiorerà nei prossimi giorni, con temperature ancora roventi.ledasalgono a 19, con l’aggiunta di Civitavecchia, Pescara e Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera.

