“Buffoni!”: Calderoli contestato in strada mentre si vanta di aver fatto cadere il governo Draghi | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) “Abbiamo fatto il nostro dovere, è nell’interesse del Paese. Piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ciascuno che porta avanti le proprie bandierine…”: Roberto Calderoli commenta passeggiando intorno Palazzo Madama la caduta del governo e viene interrotto da un passante che lo riconosce e gli grida più volte “buffoni” prima di allontanarsi. “Buffoni!”: Calderoli contestato in strada mentre si vanta di aver fatto cadere il governo Draghi Il senatore ed esponente di lunga data della Lega è stato tra i protagonisti di quanto accaduto in Parlamento nei momenti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Abbiamoil nostro dovere, è nell’interesse del Paese. Piuttosto chee ilsorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ciascuno che porta avanti le proprie bandierine…”: Robertocommenta passeggiando intorno Palazzo Madama la caduta dele viene interrotto da un passante che lo riconosce e gli grida più volte “buffoni” prima di allontanarsi. “”:insidiilIl senatore ed esponente di lunga data della Lega è stato tra i protagonisti di quanto accaduto in Parlamento nei momenti ...

Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: “Buffoni!”: #Calderoli contestato in strada mentre si vanta di aver fatto cadere il governo #Draghi | VIDEO https://t.c… - neXtquotidiano : “Buffoni!”: #Calderoli contestato in strada mentre si vanta di aver fatto cadere il governo #Draghi | VIDEO - serenel14278447 : RT @AlekosPrete: «Buffoni!» Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, contestato per strada. - fefebaraonda : RT @AlekosPrete: «Buffoni!» Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, contestato per strada. - LuisaRagni : RT @AlekosPrete: «Buffoni!» Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, contestato per strada. -

cari leghisti, preparatevi: è solo l'inizio! " un passante grida 'buffoni' a roberto calderoli! Da www.corriere.it CALDEROLI QUANDO SENTE CHE GLI GRIDANO BUFFONE 'Abbiamo fatto il nostro dovere, è nell'interesse del Paese. Piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ... cari leghisti, preparatevi: è solo l'inizio! " un passante grida 'buffoni' a roberto calderoli! Da www.corriere.it CALDEROLI QUANDO SENTE CHE GLI GRIDANO BUFFONE 'Abbiamo fatto il nostro dovere, è nell'interesse del Paese. Piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ... Corriere TV Da www.corriere.itQUANDO SENTE CHE GLI GRIDANO BUFFONE 'Abbiamo fatto il nostro dovere, è nell'interesse del Paese. Piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ...Da www.corriere.itQUANDO SENTE CHE GLI GRIDANO BUFFONE 'Abbiamo fatto il nostro dovere, è nell'interesse del Paese. Piuttosto che avere il governo Draghi sorretto da Pd, 5 Stelle a giorni alterni e con ... Calderoli contestato per strada: «Buffoni»