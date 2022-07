Bortuzzo blocca una ragazza disabile sui social | è polemica

infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo al centro di una nuova polemica: blocca una ragazza disabile che l'accusa di essere un - infoitcultura : Manuel Bortuzzo blocca una ragazza disabile su Instagram - telodogratis : Manuel Bortuzzo blocca una ragazza disabile su Instagram: è polemica - infoitcultura : Manuel Bortuzzo blocca una pagina su disabilità dopo concerto di Ultimo - andreastoolbox : #Manuel Bortuzzo blocca la pagina di una ragazza disabile dopo il concerto di Ultimo -

Manueldi nuovo al centro delle polemiche . Una nuova e delicatissima situazione sta coinvolgendo ... Dopo il concerto di Ultimo arriva l'accusa da una ragazza disabile e lui lasui ...... infatti quando la ragazza ha chiesto a Manuel via social come mai un disabile non famoso non possa avere l'opportunità che ha avuto lui,ha deciso di bloccarla. Appena scoperto il blocco, ...Manuel Bortuzzo di nuovo al centro delle polemiche. Una nuova e delicatissima situazione sta coinvolgendo l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il concerto ...Manuel Bortuzzo è finito al centro di una nuova polemica e questa volta non c’entra la sua ex Lulù Selassié. Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo La cosa non è passata inosservata e una raga ...