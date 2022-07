Torino, critiche e contestazione: “Manca solo questo…” (Di giovedì 21 luglio 2022) critiche e contestazione in casa Torino per il presidente Urbano Cairo e il mercato che sta conducendo Ivan Juric ha restituito dignità al Torino, autore di stagioni al dir poco deludenti, alcune terminate con la salvezza nelle ultime giornate. Il campionato tranquillo che hanno condotto i granata, per l’allenatore, dovrebbe essere solo l’inizio per alzare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022)in casaper il presidente Urbano Cairo e il mercato che sta conducendo Ivan Juric ha restituito dignità al, autore di stagioni al dir poco deludenti, alcune terminate con la salvezza nelle ultime giornate. Il campionato tranquillo che hanno condotto i granata, per l’allenatore, dovrebbe esserel’inizio per alzare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ilpensologo : Leggo di ospedali periferici che tendono a mischiare positivi con negativi, ricevendo un mucchio di critiche, invec… - Interistadoc10 : @FootballAndDre1 Le critiche sono legittime, ma non possiamo negare il fatto che Marotta è attualmente il miglior d… - damiano1222 : @Paladino70 Un giocatore che poteva tranquillamente migliorare da noi ma ha preferito andare a giocare in una farme… - NotizieTg : Cgia:1 ditta su 3 rischio default/usura 9.00 In Italia, un'impresa su 3 è a rischio fallimento a causa dell'usura… - ninda1952 : RT @RaiNews: Un' impresa a rischio su tre è al Sud. A Roma, Milano, Napoli e Torino le situazioni più critiche, segnale l'associazione degl… -