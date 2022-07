Sampdoria, infortunio alla spalla per Trimboli: sarà operato (Di giovedì 21 luglio 2022) Sampdoria, trauma alla spalla sinistra per Trimboli: il giocatore blucerchiato dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica Pessime notizie per la Sampdoria. Il centrocampista Simone Trimboli si è procurato un trauma alla spalla sinistra, la stessa colpita a Sassuolo durante le Final Six Primavera e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata. COMUNICATO UFFICIALE – «Il calciatore Simone Trimboli nella giornata di ieri ha subito un trauma alla spalla sinistra. Gli accertamenti diagnostici e la visita ortopedica svolta a Genova dal consulente ortopedico dott. Mazzola hanno confermato la frattura alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022), traumaspsinistra per: il giocatore blucerchiato dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica Pessime notizie per la. Il centrocampista Simonesi è procurato un traumaspsinistra, la stessa colpita a Sassuolo durante le Final Six Primavera e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Ecco il comunicato ufficiale diramato dsocietà blucerchiata. COMUNICATO UFFICIALE – «Il calciatore Simonenella giornata di ieri ha subito un traumaspsinistra. Gli accertamenti diagnostici e la visita ortopedica svolta a Genova dal consulente ortopedico dott. Mazzola hanno confermato la frattura...

